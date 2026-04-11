Prvo je Teodora Kostović servirala za meč u prvom singlu, ali je Sara Rakotamanga Ražona odlično igrala u odlučujućim trenucima i preokrenula meč u svoju korist sa 3:6, 7:6(5), 6:2.

Lola Radivojević je potom uspela da se vrati u drugi singl, ali je Elza Žakemo, igračica iz Top 100 u trećem setu rešila meč u svoju korist sa 6:4, 4:6, 6:3.

Teniserke Srbije su prvu šansu za prolaz u novembarski plej-of za Svetsku grupu Bili Džin King kupa propustile juče kada su, kao prvoplasirani tim A grupe Evro-afričke grupe 1, izgubile od Švedske sa 1:2.

