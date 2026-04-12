Slušaj vest

Određivanje novih prioriteta opsesija je Janika Sinera, pobeđivao ili gubio na putu koji teniski svet već smatra istorijskim. Nisu baš svi pozitivnog odnosa prema nekim situacijama iz njegove dosadašnje karijere – kritikujući “protekcionizam” u razrešenju doping afere “klostebol” ili zatvaranje krova u momentima kada je gubio od Špicirija uz grčeve ovog januara u Melburnu – ali su ostvarenja najboljeg italijanskog tenisera svih vremena već impozantna. Ipak, najveći broj njegovih rekorda i uspeha vezuju se za tvrdu podlogu i brži tempo igre, pa je i posle bolnih poraza od Đokovića u Australiji i Menšika u Dohi “grešnik” ispravio svoje greške još intenzivnijim treninzima usmerenim ka prioritetima otklanjanja svih nedostataka na ta dva turnira.

1/5 Vidi galeriju Janik Siner i Karlos Alkaraz Foto: STR/EPA, Riyadh Season, HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Rezultat je veoma dobro poznat – u narednim nedeljama postao je tek četvrti igrač u ovom veku koji je osvojio “Sunčani dubl” Mastersa u Indijan Velsu I Majamiju, u paklenom ritmu zbog koga je i čak njegov današnji rival u njihovom trećem finalu turnira na šljaci u karijeri Karlos Alkaraz verovao da ga nećemo videti u Monaku. Novi prioritet Sinera u međuvremenu postao je – povratak na prvo mesto ATP rang liste, ostvariv kroz projektovanu sedmu pobedu u njihovom sedamnaestom meču – i konsolidacija na čelu ATP karavana u periodu kada Karlos brani 4,300 bodova posle berićetne sezone 2025. na najsporijoj podlozi.

Naravno, istorijska dimenzija najnovijeg rivaliteta na vrhu Sinera će vratiti na neverovatan meč odigran 8.juna na stadionu Filip Šatrije, kada je posle 5 sata i 29 minuta izgubio “dobijen” meč protiv vaskrslog Alkaraza uz 2:0 u setovima i 3 meč lopte – pa će mu svaka prilika da se na šljaci oproba protiv Alkaraza biti dragocena pre moguće ovogodišnje reprize. Uostalom, Janikov prvi trofej na ATP turneji ostvaren je pobedom nad španskim brojem 1 u Umagu 2022. – pa je pozitivni presedan već tu, uprkos iritantnim porazima iz finala na njegovoj teritoriji u Rimu i spomenutom pariskom Slemu prošle godine.

Ni prošle godine nastupi Karlosa Alkaraza u Kneževini nisu bili naročito hvaljeni – iako je posle prve ostvarene pobede na prvom Mastersu sezone na šljaci u karijeri konačno stigao do trofeja, pa i ove ima određenih kritika na povremene padove u igri – kao što je viđeno sredinom drugog seta protiv domaće senzacije Vašeroa u polufinalu.

1/5 Vidi galeriju Italijanski teniser - Janik Siner Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Da je Karlitos sazreo u velikog autentičnog asa potvrđeno je osvajanjem Australijan Opena bez svog “teniskog oca” Huan Karlosa Ferera – a zatim i Dohe, ali su pehovi u Americi ti momenti i dalje prisutnog “dečaštva” u njegovom životu i karijeri. Dve godine mlađi od njegovog formativnog suparnika, Alkaraz je ujedno I mnogo ostvareniji – kao osvajač Mastersa (8) na obe podloge i najmlađi osvajač Karijernog Slema, što ne biva bez vrhunske posvećenosti pripremama, pa je i posle pobede nad Vašeroom održao polučasovni trening kako bi ispravio neke od primećenih nedostataka. “Mogao sam bolje da serviram, osećam lopticu pri udarcima – i bolje je da smo se time odmah pozabavili”, rekao je Alkaraz medijima juče, sa ciljem da dan završi na željeni način.

“Janiku šljaka nije omiljena podloga, i iako njegov stil igre bolje pristaje betonu i travi - svi ste videli ove nedelje na koliko visokom nivou on igra i na njoj. Meni je šljaka prirodnija, ali u našim mečevima nema favorita. Sve misterije će biti odnonetnute na dan meča, i više o mojoj strategiji ne mogu da vam kažem”, sa osmehom nas u veliko finale uvodi Alkaraz, svestan posebnog značaja njihovog devetog finalnog meča i rekorda po kome je jedan od njih dvojice osvajao trofej na čak 23 prethodna turnira u kojima su se zajedno našli u glavnom žrebu. “Bez obzira da li mi pobeđujemo ili gubimo, srećan sam zbog toga što smo obojica uvek spremni da zasučemo rukave posle lekcija naučenih iz poraza, adaptiramo se na različite uslove igre i podignemo nivo naših nastupa u narednom periodu”, rezimira diskusiju na temu imperativa statistike Španac.

Za one koje statistika posebno interesuje – oduševiće ih činjenica da su obojica finalista proveli isto vreme na terenu stadiona Ranije III ovog aprila do danas (5’59’’), da obojica danas jure svoju 27 titulu na ATP turneji, da su bili na čelu rang-liste isti broj nedelja (66) i jedan protiv drugog osvojili isti broj poena (1,651) – pa će se onaj koji danas bude bolji izdvojiti u dve spomenute kategorije karijernog uspeha. Treći finalista Mastersa koji je pre svoje 23. godine barem 10 puta došao do samog završetka turnira serije 1000 na šljaci –

Alkaraz od početka 2025. ima impresivan skor od 25-1 (poražen u Barseloni prošle godine od Runea) u mečevima odigranim na ovoj podlozi. Svojom devetom titulom danas bi stao rame uz rame sa svojim slavnim zemljakom Nadalom kao jedini igrač koji je u svojih prvih 10 nastupa u finalima turnira serije 1000 osvojio 9 titula. Sa druge strane, Siner ima 21 uzastopnih pobeda na Mastersima od Pariza do Monaka bez izgubljenog seta – čime je postao tek jedan od četvorice igrača u istoriji koji se plasirao u finale prva tri Mastersa sezone, a ako ostvari svoju sedmu pobedu nad Alkarazom – tek treći posle Nadala i Đokovića koji je osvojio 4 turnira serije 1000 uzastopce.

1/7 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Janik Siner i Novak Đoković stigli u Rijad Foto: Riyadh Season

U pet mečeva do sada odigranih u Monaku, parametri performansi igre svetskog broja 1 i 2 su bili dosta slični. Po agresivnosti igre Siner je bio uspešniji od Alkaraza (29% - 27%), po konverziji prilika u poene Siner je opet bio bolji (74% - 71%), u krađi poena iz izgubljenih situacija Alkaraz je imao 46% a Siner 45%. Kada se radi o udarcima, Sinerov servis je bio na nivou ocene 8.2 a Alkarazov 7.8, ritern Karlosa je bio 7.7 a Janika 8.2, na forhendu su izjednačeni sa 8.2 – dok je najveća razlika u kvalitetu bila u bekhendu, sa 8.9 kod Sinera i 8.2 kod Alkaraza. Uz to, Sinerovi protivnici su bili teži – odnosno bolje rangirani od Alkarazovih (dvojica iz Top 10 selekcije u nizu), pa su utoliko njegovi odlični parametri igre i vredniji. Impozantan je bio Siner protiv Zvereva na servisu i riternu (prvi servis – 87% uspešnosti, drugi – 75%, 28 osvojenih poena na riternu i 100% iskorišćenja brejk-lopti (4/4). Kod Alkaraza je bilo slično – 81% / 71% / 22 / 75% (3/4), pa je zato i vredelo dodatno trenirati posle ovakvog meča da bi se kompleks Monte Karlo Kantri Kluba napustio na “višoj noti”.

Za dan velikih finala u dublu između petih nosioca Pavića i Arevala i sedmih Kravica i Puca – odnosno u singlu Alkaraza i Sinera – najavljeno je oblačno vreme, slično onome koje je ispratilo i polufinalne mečeve. Sporiji uslovi igre svakako više odgovaraju Špancu, a potvrda za to je i tok klasika u finalu Rolan Garosa – kada je po sve vlažnijem večernjem vazduhu i uz sporije loptice u poslednji čas uhvatio priključak sa zahuktalim Sinerom i volšebno preokrenuo meč. Iako finale na Stadionu Ranije III počinje u 15 časova, primorski Monte Karlo Kantri Klub je atmosferski znatno vlažniji od Filip Šatrijea – a kako Karlos ovde ima 9 uzastopnih pobeda i skor od 4-1 na šljaci protiv Janika – Italijanu bi bilo izuzetno važno da što pre okonča prvi set u njegovu korist i ranim brejkom u drugom setu proba da izbegne produžavanje meča u treći.

Ovo bi moglo da znači da će Siner biti taj koji će osećati veći pritisak svojih strateških ciljeva, ali i polet ako uspešno krene u njihovo ostvarivanje do sredine drugog seta. Sa druge strane, očekuje se da će Alkaraz i ovoga puta na šljaci biti taj koji bi trebao da nametne svoj tempo, i kroz raznovrsnost svoje igre – kvalitet po čemu ga Siner tek u poslednje vreme pristiže – izbaci protivnika iz zone komfora na servisu i u razmenama sa osnovne linije i anulira mu dosadašnju dominaciju u svim parametrima igre demonstiranu u prethodnih 5 mečeva. Retko ko na turneji može da izazove Sinera i Alkaraza na greške koliko su u stanju to da učine jedan drugome, pa će biti interesantno videti šta bi moglo da dovede do toga pre eventualnih taj-brejkova u ovom meču – osim Alkarazove hiper-intenzivne igre ulaskom u teren, odnosno Sinerovih laserski preciznih vinera po širini celog Alkarazovog polja. Ako bilo ko od ove dvojice bude imao loš dan na servisu ili riternu, teško će se izvući drugim kvalitetima – ali je i tu moguće da dođe do oscilacija što meč bude duže trajao. Kako se igra na dva dobijena seta, prilike za povratak u meč posle eventualnih perioda lošije igre u ovom slučaju svode se na minimum – ali ni to ne treba isključivati u slučaju da se trajanje finala približi trećem satu.

Po dosadašnjoj statistici – blagi favorit za osvajanje titule najvažnijeg turnira na Azurnoj obali (odnosno odbranu prošlogodišnjeg trijumfa) je Karlos Alkaraz, ali ako smo nešto naučili iz dosadašnjeg uživanja u mečevima najnovijeg istorijskog rivaliteta u “belom sportu” je da se treba prepustiti potpunoj nepredvidivosti u njihovim duelima i uživati u majstorstvu jednog od najmlađih tandema komparativno najboljih tenisera u Open Eri. U očekivanju pune adaptacije svih ostalih asova na evropsku šljaku i povratka najvećeg svih vremena na turneju u Madridu – tenis ne biva bolji od ovoga što će nam Alkaraz i Siner prirediti na Centralnom terenu ikoničnog Monte Karlo Kantri Kluba danas od 15 časova.