Svitolina je nekoliko dana pre Vaskrsa na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavila seriju fotografija koje prikazuju kako izlgeda njena svakodnevnica, a među njima se nalaze i jedan snimak.

Elina Svitolina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Na njemu se vidi kako teniserka puca iz "zolje", odnosno iz raketnog bacača.

"Ukrajina u stilu", poručila je Elina Svitolina.

Objava je. kao što je moglo i da se očekuje, skupila puno reakcija, "sviđanja" i komentara.

Elina Svitolina je trenutno najbolje plasirana Ukrajinka, zauzima sedmu poziciju na WTA listi, a tokom karijere je osvojila 18 titula.

22.02.2026.Na godišnjicu rata Ukrajina Rusija, da li je svet bliži potpunom mraku ili svitanju? Izvor: kurir televizija