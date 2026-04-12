Najbolja ukrajinska teniserka Elina Svitolina šokirala je javnost snimkom koji je objavila na društvenim mrežama.
UMESTO REKETA UZELA ZOLJU U RUKE! Najbolja ukrajinska teniserka objavila snimak kako puca iz raketnog bacača
Svitolina je nekoliko dana pre Vaskrsa na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavila seriju fotografija koje prikazuju kako izlgeda njena svakodnevnica, a među njima se nalaze i jedan snimak.
Na njemu se vidi kako teniserka puca iz "zolje", odnosno iz raketnog bacača.
"Ukrajina u stilu", poručila je Elina Svitolina.
Objava je. kao što je moglo i da se očekuje, skupila puno reakcija, "sviđanja" i komentara.
Elina Svitolina je trenutno najbolje plasirana Ukrajinka, zauzima sedmu poziciju na WTA listi, a tokom karijere je osvojila 18 titula.
