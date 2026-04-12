Slušaj vest

Deseta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je titulu na turniru u Lincu, pošto je danas u finalu pobedila 97. igračicu sveta Austrijanku Anastasiju Potapovu posle tri seta, 1:6, 6:4, 6:3.

Meč je trajao sat i 57 minuta.

Mira Andrejeva, teniserka

Andrejeva je pet puta uzela servis austrijskoj teniserki, dok je Potapova takođe osvojila pet brejkova.

Andrejevi je ovo ukupno peta osvojena WTA titula u karijeri.

