Bravo, Hamede!
UH, BILO JE TESNO... SRBIN OSTVARIO VELIKU POBEDU POSLE OGROMNE DRAME! Međedović u glavnom žrebu turnira u Barseloni
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u glavni žreb turnira u Barseloni, pošto je danas u finalu kvalifikacija pobedio 89. igrača sveta Francuza Kantena Alisa posle tri seta, 6:2, 3:6, 7:6.
Meč je trajao dva sata i pet minuta.
Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor
Međedović, 83. igrač sveta, uzeo je dva puta servis francuskom teniseru, dok je Alis osvojio jedan brejk.
