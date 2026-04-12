Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u glavni žreb turnira u Barseloni, pošto je danas u finalu kvalifikacija pobedio 89. igrača sveta Francuza Kantena Alisa posle tri seta, 6:2, 3:6, 7:6.

Meč je trajao dva sata i pet minuta.

Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međedović, 83. igrač sveta, uzeo je dva puta servis francuskom teniseru, dok je Alis osvojio jedan brejk.

profimedia-0964197848.jpg
Hamad Medjedovic konferencija  Izvor: MONDO