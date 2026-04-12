Janik Siner će zvanično biti novi broj jedan na ATP listi!

Italijan je u finalu Mastersa u Monte Karlu savladao svog najvećeg rivala Karlosa Alkaraza sa 2:0.

Ovo mu je četvrta uzastopna titula na turnirima iz serije 1.000, a niz traje od Bersija.

Takođe, postao je drugi igrač na Turu, posle Novaka Đokovića, koji je u istoj sezoni osvojio Indijan Vels, Majami i Monte Karlo.

Uz to, tek je četvrti igrač koji je u finalu pobedio branioca titule.

