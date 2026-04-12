Janik Siner će zvanično biti novi broj jedan na ATP listi!

Italijan je u finalu Mastersa u Monte Karlu savladao svog najvećeg rivala Karlosa Alkaraza sa 2:0.

Ovo mu je četvrta uzastopna titula na turnirima iz serije 1.000, a niz traje od Bersija.

Takođe, postao je drugi igrač na Turu, posle Novaka Đokovića, koji je u istoj sezoni osvojio Indijan Vels, Majami i Monte Karlo.

Uz to, tek je četvrti igrač koji je u finalu pobedio branioca titule.

Ne propustiteEvroligaBOMBA! BRUTALNO POJAČANJE STIŽE U PARTIZAN NAREDNE SEZONE? Crno-beli love evroligašku zver!
Tai Odijase dolazi u Partizan?
TenisUH, BILO JE TESNO... SRBIN OSTVARIO VELIKU POBEDU POSLE OGROMNE DRAME! Međedović u glavnom žrebu turnira u Barseloni
Hamad Međedović
FudbalUŽAS I KATASTROFA! Totenhem na ivici ponora, sledi ispadanje iz Premijer lige?
Totenhem Liga šampiona
FudbalSERIJA A! Remi Napolija i Parme, Inter sve bliži Skudetu!
Napoli, Mateo Politano

