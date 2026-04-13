Italijanski teniser Janik Siner pobedio je u finalu Mastersa u Monte Karlu Karlosa Alkaraza sa 2:0 u setovima.

Ovom pobedom, Italijan ne samo da je podigao svoj prvi trofej u Kneževini, već je i zvanično ponovo postao broj jedan na ATP listi, smenivši upravo Španca na samom vrhu.

Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Trijumf u Monte Karlu uvrstio je 24-godišnjeg momka iz San Kandida u najuži krug besmrtnika. Siner je postao tek treći čovek u istoriji tenisa koji je uspeo da osvoji četiri uzastopna Masters 1000 turnira.

Njegova neverovatna serija počela je na kraju 2025. godine u pariskom "Bersiju" pobedom nad Feliksom Ože-Alijasimom. Dominaciju je preneo u 2026. godinu, gde je prvo kompletirao "Sanšajn dabl" (titule u Indijan Velsu i Majamiju), da bi seriju krunisao na šljaci Monaka.

Pre njega, ovakav poduhvat ostvarili su samo Novak Đoković (koji je četiri Mastersa u nizu osvajao u čak tri navrata) i Rafael Nadal (2015. godine vezao Madrid, Rim, Kanadu i Sinsinati).

Još jedan podatak pokazuje koliko je teško uraditi ono što je Sineru pošlo za rukom ove nedelje. On je tek drugi teniser u istoriji koji je u istoj kalendarskoj godini osvojio Majami i Monte Karlo.

Jedini kojem je to pre njega uspelo jeste Novak Đoković 2015. godine. Razlika u uslovima igre – sa ekstremno brzog betona na Floridi na sporu i zahtevnu šljaku u Monte Karlu – smatra se jednim od najtežih prelaza u sportu, ali je Siner pokazao da je "sazreo" i na ovoj podlozi.

