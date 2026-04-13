Italijan Janik Siner vratio se na prvu poziciju posle osvajanja titule na mastersu u Monte Karlu.

Novak Đoković, koji nije igrao u Monte Karlu, zauzima četvrto mesto na svetskoj rang-listi sa 4.710 bodova.

Siner je osvojio titulu u Monte Karlu pošto je u finalu pobedio branioca trofeja Španca Karlosa Alkaraza, od koga je i preuzeo prvo mesto na ATP listi. Italijan sada ima 13.350 bodova, a Španac 13.240 bodova.

Među prvih 10 igrača bilo je promena, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Amerikanac Ben Šelton napredovali su za po dva mesta, na peto i šesto, a Australijanac Aleks de Minor pao je za jedno mesto, na sedmo.

Američki teniser Tejlor Fric napredovao je za jednu poziciju, na osmu, dok je Italijan Lorenco Muzeti pokvario plasman za četiri pozicije i sada je deveti teniser sveta.

Od srpskih tenisera Miomir Kecmanović napredovao je za jedno mesto, na 58. sa 875 bodova, a Hamad Međedović pao je za pet mesta na 88. sa 664 boda. Dušan Lajović pokvario je plasman za šest pozicija i zauzima 134. sa 459 bodova, dok je Laslo Đere pao za 13 mesta na 214. sa 272 boda.

ATP lista:

Janik Siner (Italija) 13.350 Karlos Alkaraz (Španija) 13.240 Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.555 Novak Đoković (Srbija) 4.710 Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.100 Ben Šelton (SAD) 3.900 Aleks de Minor (Australija) 3.895 Tejlor Fric (SAD) 3.870 Lorenco Muzeti (SAD) 3.625 Danil Medvedev (Rusija) 3.560

58. Miomir Kecmanović (Srbija) 875

88. Hamad Međedović (Srbija) 664

