Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za tri pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 113. mesto.

Danilović je 113. teniserka sveta sa 731 bodom.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 11.025 bodova. Ona je počela 78. uzastopnu nedelju na prvom mestu WTA liste i izbila je na 11. mesto večne liste, iza Amerikanke Lindzi Devenport, koja je svojevremeno bila 98 vezanih nedelja na čelu.

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina je druga, ispred Amerikanke Koko Gof.

Među prvih 10 teniserki bilo je promena, Ruskinja Mira Andrejeva popela se za jedno mesto, na deveto, nakon što je osvojila titulu na turniru u Lincu, a Kanađanka Viktorija Mboko pala je na 10. mesto.

Srpske teniserke Lola Radivojević, Teodora Kostović i Mia Ristić pokvarile su plasman za po jednu poziciju i sada zauzimaju 146, 162. i 265.

WTA lista: 1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.025 2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.108 3. Koko Gof (SAD) 7.278 4. Iga Švjontek (Poljska) 7.263 5. Džesika Pegula (SAD) 6.243 6. Amanda Anisimova (SAD) 5.995 7. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.965 8. Džasmin Paolini (Italija) 3.907 9. Mira Andrejeva (Rusija) 3.611 10. Viktorija Mboko (Kanada) 3.531 ------------------------------------------------ 113. Olga Danilović (Srbija) 731.

