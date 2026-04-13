Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se danas u osminu finala turnira u Barseloni, pošto je posle dva seta pobedio Argentinca Marka Trugentilija 7:5, 6:4.

Međedović, 88. teniser sveta, pobedio je 79. igrača na ATP listi posle sat i 31 minuta.

Hamad Međedović Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

 Srpski teniser je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

U osmini finala, Međedović će igrati protiv boljeg iz duela De Minor-Ofner.

