MEĐEDOVIĆ U OSMINI FINALA TURNIRA U BARSELONI: Hamad savladao 79. tenisera sveta
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se danas u osminu finala turnira u Barseloni, pošto je posle dva seta pobedio Argentinca Marka Trugentilija 7:5, 6:4.
Međedović, 88. teniser sveta, pobedio je 79. igrača na ATP listi posle sat i 31 minuta.
Hamad Međedović Foto: Vuk Brajović / Kurir sport
Srpski teniser je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.
U osmini finala, Međedović će igrati protiv boljeg iz duela De Minor-Ofner.
