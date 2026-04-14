Španski igrač je do trijumfa nad 130. teniserom sveta došao za sat i 25 minuta.

Za osvajanje prvog seta Alkarazu je bio dovoljan brejk u osmom gemu, dok su u drugom delu igre viđena četiri brejka, od čega je tri napravio Španac.

Alkaraz, koji je prošle godine poražen u finalu turnira u Barseloni, u narednoj rundi se sastaje sa češkim igračem Tomašom Mahačem (47. na ATP listi).

Ranije plasman u osminu finala turnira u Barseloni izborili su sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor, koji je bio bolji od austrijskog igrača Sebastijana Ofnera (86. na svetu) sa 7:6 (7), 6:4, kao i deveti igrač sveta Italijan Lorenco Muzeti, koji je savladao domaćeg igrača Martina Landalusa (101.) sa 7:5, 6:2.

