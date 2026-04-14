Drugi teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala ATP turnira u Barseloni, pošto je pobedio finskog igrača Ota Virtanena sa 6:4, 6:2.
Tenis
KARLITOS LAKIM KORACIMA DO OSMINE FINALA BARSELONE: Alkaraz počistio Ota Virtanena za narednu rundu
Slušaj vest
Španski igrač je do trijumfa nad 130. teniserom sveta došao za sat i 25 minuta.
Za osvajanje prvog seta Alkarazu je bio dovoljan brejk u osmom gemu, dok su u drugom delu igre viđena četiri brejka, od čega je tri napravio Španac.
Alkaraz, koji je prošle godine poražen u finalu turnira u Barseloni, u narednoj rundi se sastaje sa češkim igračem Tomašom Mahačem (47. na ATP listi).
Ranije plasman u osminu finala turnira u Barseloni izborili su sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor, koji je bio bolji od austrijskog igrača Sebastijana Ofnera (86. na svetu) sa 7:6 (7), 6:4, kao i deveti igrač sveta Italijan Lorenco Muzeti, koji je savladao domaćeg igrača Martina Landalusa (101.) sa 7:5, 6:2.
(Beta)
Reaguj
Komentariši