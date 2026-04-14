U ovoj državi već se organizuje Završni ATP turnir (Torino), kao i finale Dejvis kupa (Bolonja), a pripremni turnir pred treći grend slem u sezoni mogao bi da se igra na stadionu San Siro u Milanu.

"Još ima vremena da odlučimo gde će se igrati. Zbog klimatskih uslova, verovatno će biti održavan u severnoj Italiji", rekao je predsednik Teniskog i padel saveza Italije Anđelo Binagi, koji je dodao da je Italija otkupila prava za turnir ATP 250 serije u Briselu.

Binagi je naveo da organizatori mastersa u Madridu uvode terene za trening unutar fudbalskog stadiona "Santijago Bernabeu", pa bi i San Siro mogao da postane opcija.

"Za promenu ne bismo bili prvi koji to rade", dodao je Binagi.

Italija je ranije bila domaćin WTA turnira na travi Veneto open, od 2022. do 2024. godine. Tamošnji savez takođe organizuje ATP finale u Torinu do 2030. godine i finale Dejvisa kupa do sledeće godine.

Takođe, Italiju narednog meseca očekuje i organizacija tradicionalnog mastersa u Rimu, gde se domaći navijači nadaju da će prvi teniser sveta Janik Siner postati prvi Italijan koji je osvojio titulu na "Foro Italiku" nakon Adrijana Panate pre 50 godina.

"Moramo da pokušamo da osvojimo muški singl. Pravi je trenutak", rekao je Binagi i dodao da Italija ima još trojicu igrača među prvih 25 na svetu: devetog Lorenca Muzetija, Flavija Kobolija (16.) i 21. Lučijana Darderija.

Binagi je takođe rekao da se i dalje nada da će masters u Rimu postati peti grend slem, uz Australijan open, Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open kao najveće turnire u ovom sportu.

Prvi put tu ideju Binagi je izneo prošle godine, kada je rekao da je savez zainteresovan da kupi licencu od mastersa u Madridu, koji se igra neposredno pre Rima, čime bi turnir u glavnom gradu Italije mogao da se proširi i postane grend slem.

"Razmišljam o tome svakog dana. Postoji samo kratak period u kojem možemo to da ostvarimo. Italija bi od toga imala koristi narednih 100 godina. To je naš san", zaključio je Binagi.

(Beta)