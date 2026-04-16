Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je da da rivalitet sa Italijanom Janikom Sinerom ima pozitivan uticaj na njegov razvoj, preneli su danas španski mediji.

"To je zanimljiva borba za vrh, ali mislim da obojica razumemo da je najvažnije stalno napredovati. Siner je jedan od igrača koji me čini boljim. Pomaže mi da shvatim svoje slabosti i na čemu treba da radim na svakom treningu i u svakom meču", rekao je Alkaraz, a prenela španska Marka.

Drugi teniser sveta je dodao da bi eventualnim osvajanjem turnira u Barseloni mogao da se vrati na prvo mesto na svetu i pretekne Sinera.

Alkaraz je naglasio i da među njima vlada međusobno poštovanje, uprkos velikom rivalstvu.

"Istina je da imamo dobar odnos. Nije to lično prijateljstvo, ne izlazimo zajedno na večere ili ručkove, ali van terena postoji veliko poštovanje. On ima sjajan tim i okruženje, a i sam je fantastičan. Bez obzira na borbu na terenu, naše ličnosti se van njega neće promeniti“, izjavio je Alkaraz.

Španac je prokomentarisao i viralni trenutak iz Monte Karla, kada je snimio Sinera kako skače u bazen nakon pobede.

"Video sam ga kako skače u bazen i zastao sam da zabeležim taj trenutak", rekao je uz osmeh.

Na kraju, Alkaraz je istakao da njihov odnos šalje važnu poruku:

"To je sjajan način da pokažemo svetu da, uprkos velikom rivalstvu i borbi za iste ciljeve, možemo biti dobri ljudi i imati dobar odnos van terena."

Beta