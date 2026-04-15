Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na ATP listi, što znači da će biti među povlaštenim teniserima na Rolan Garosu.

Praktično, pre polufinala najbolji teniser svih vremena Novak Đoković neće moći da igra protiv Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i Aleksandra Zvereva.

Novak Đoković u finalu Melburna 2026. Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija ima tri predstavnika

Ovakva pozicija u velikoj meri olakšava situaciju srpskom teniseru, jer neće imati imperativ da juri dodatne bodove na turnirima u Madridu i Rimu, već će moći da se fokusira na optimalnu pripremu za Rolan Garos. Prošle godine Novak Đoković je stigao do polufinala u Parizu, gde ga je zaustavio Janik Siner, trenutno prvi reket sveta.

Drugi grendslem u sezoni koji će biti igran u Parizu počinje 24. maja i traje do do 6. juna. Na Rolan Garosu Srbija za sada ima tri prijavljena predstavnika. Pored Novaka Đokovića to su još Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.

Postoji mogućnost da se kroz kvalifikacije u glavni žreb probiju Dušan Lajović i Laslo Đere, koji trenutno treniraju u Beogradu i pokušavaju da uhvate formu pred početak sezone na šljaci.

Tri titule i četiri finala

Novak Đoković tri puta je osvajao Rolan Garos. Prvi put 2016. kada je pobedio Endija Marija u finalu. Ovom titulom je kompletirao "Nole Slam" (držao je sva četiri grendslema istovremeno). Godine 2021. pobedio je Stefanosa Cicipasa nakon preokreta od 0:2 u setovima. Prethodno je u polufinalu pobedio Rafaela Nadala u istorijskom meču. Poslednju titulu u Parizu Đoković je uzeo 2023. kada je bio bolji od Kaspera Ruda. Ovom titulom je postao prvi teniser u istoriji sa najmanje tri trofeja na svakom od četiri grendslema.

Novak Đoković ukupno je igrao sedam finala u Parizu. Skor mu je tri pobede i četiri poraza. Slavio je 2016, 2021. i 2023, dok je poražen 2012, 2014, 2020. (svaki put od Rafaela Nadala) i 2015. (od Stana Vavrinke).