Britanski teniser Džejmi Marej saopštio je da završava igračku karijeru.
"MOJE TENISKO PUTOVANJE SE ZAVRŠAVA POSLE 36 GODINA" Džejmi Marej objavio kraj karijere
Prvi britanski teniser u dublu koji se popeo na prvo mesto na svetu nije igrao od prošlog avgusta i Otvorenog prvenstva SAD.
Sedmostruki grend slem šampion je rekao da je "uzbuđen što ulazi u stvarni svet".
"Moje tenisko putovanje se završava posle 36 godina. Veoma sam srećan i privilegovan zbog svih neverovatnih iskustava koje mi je ovaj veliki sport pružio", napisao je Marej na Instagramu.
Marej je osvojio 34 titule u dublu, od kojih dve sa svojim mlađim bratom Endijem. Sa Velikom Britanijom je osvojio Dejvis kup 2015. godine.
On je, takođe, osvojio i pet titula u mešovitom dublu, uključujući dve na Vimbldonu, sa Jelenom Janković 2007. godine i Martinom Hingis deset godina kasnije.
(Beta)
