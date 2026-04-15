Prvi britanski teniser u dublu koji se popeo na prvo mesto na svetu nije igrao od prošlog avgusta i Otvorenog prvenstva SAD. 

Sedmostruki grend slem šampion je rekao da je "uzbuđen što ulazi u stvarni svet".

"Moje tenisko putovanje se završava posle 36 godina. Veoma sam srećan i privilegovan zbog svih neverovatnih iskustava koje mi je ovaj veliki sport pružio", napisao je Marej na Instagramu.

Marej je osvojio 34 titule u dublu, od kojih dve sa svojim mlađim bratom Endijem. Sa Velikom Britanijom je osvojio Dejvis kup 2015. godine.

On je, takođe, osvojio i pet titula u mešovitom dublu, uključujući dve na Vimbldonu, sa Jelenom Janković 2007. godine i Martinom Hingis deset godina kasnije.

