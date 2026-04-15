Španski teniser Karlos Alkaraz povukao se sa turnira u Barseloni, pošto nije uspeo da se na vreme oporavi od povrede desnog ručnog zgloba.
ŠOK U "BELOM SPORTU" Karlos Alkaraz se povukao sa turnira!
Kako nije uspeo da se na vreme od povrede desnog zgloba, a nakon pregleda obavljenih u sredu ujutru, Španac je odlučio da ne učestvuje u Barseloni.
"Karlos Alkaraz je objavio da je odustao od učešća na turniru u Barseloni nakon što je pregledao svoj desni zglob ovog jutra. Želimo mu brz oporavak i nadamo se da ćemo ga videti na terenu, gde će nas uveseljavati svojim tenisom jako uskoro", objavili su organizatori.
