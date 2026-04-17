SKANDAL! TENISER BACIO REKET I POGODIO SVOG PROTIVNIKA! Odmah su ga izbacili sa turnira! Pogledajte scenu o kojoj bruji teniski svet! VIDEO
Jedna bizarna scena obeležila je ITF turnir u Litvaniji, gde je mladi domaći teniser Deividas Bandzevičius diskvalifikovan, iako je prethodno izborio pobedu u meču prvog kola.
Sedamnaestogodišnji Litvanac vodio je veliku borbu sa Italijanom Bratomijem, a nakon tri iscrpljujuća seta (6:3, 4:6, 7:6) uspeo je da slavi u taj-brejku odlučujuće deonice.
Međutim, slavlje se brzo pretvorilo u haos.
U naletu emocija, Bandzevičius je najpre podigao ruke, a potom snažno bacio reket preko terena. Problem je nastao jer je reket poleteo pravo ka rivalu, Bratomi je pokušao da se zaštiti, ali ga je ipak pogodio u stopalo.
Iako je odmah bilo jasno da nije postojala loša namera i Litvanac se momentalno izvinio, sudijska odluka bila je nemilosrdna, usledila je automatska diskvalifikacija, čime je pobeda ostala bez ikakvog značaja.