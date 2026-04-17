ĐOKOVIĆ ODUSTAO OD TURNIRA! Novak doneo odluku...
Novak Đoković odustao je od učešća na turniru u Madridu. Srpski as podelio je tu vest sa pratiocima na društvenim mrežama.
- Madrid, nažalost neću moći da se takmičim na Masters turniru u Madridu ove godine. Nastavljam oporavak kako bih se vratio na teren uskoro. Vidimo se uskoro - napisao je Đoković na Instagramu.
Šta dalje?
Srpski teniser je još ranije nagovestio da bi ovakav scenario mogao da se dogodi, ali su se mnogi nadali da povreda ipak nije ozbiljnije prirode, pogotovo nakon snimaka na kojima Novak Đoković trenira u Madridu.
Ipak, jasno je da ne želi ništa da prepusti slučaju, već da maksimalno oprezno pristupi oporavku kako bi što spremniji dočekao drugi grend slem sezone, Rolan Garos.
Prema očekivanjima, jedini test pred Pariz trebalo bi da ima na turniru u Rimu.
Evo šta je juče radio Đoković u Madridu: