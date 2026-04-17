Slušaj vest

Branilac titule na turniru u Minhenu domaći teniser Aleksandar Zverev plasirao se danas u polufinale tog turnira, pošto je pobedio 19. igrača sveta Argentinca Fransiska Serundola posle tri seta, 5:7, 6:0, 6:2.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Treći teniser sveta pobedio je posle dva sata i 15 minuta.

On je dobro počeo, posle dva brejka poveo je 4:1, ali je Serundolo posle toga osvojio četiri uzastopna gema i preokrenuo na 5:4.

Teniseri su zatim osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Serundolo napravio novi brejk i osvojio prvi set.

Zverev je posle toga pojačao, u naredna dva seta pet puta je oduzeo servis protivniku i posle prve meč lopte plasirao se u polufinale.

Njegov protivnik biće Italijan Flavio Koboli, koji je u četvrtfinalu pobedio češkog tenisera Vita Koprivu 6:3, 6:2.

