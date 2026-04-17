Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se danas u polufinale WTA turnira u Štutgartu, pošto je pobedila treću igračicu sveta Koko Gof sa 6:3, 5:7, 6:3.Muhova, 12. igračica na WTA listi, pobedila je američku teniserku za dva sata i 23 minuta.

Za osvajanje prvog seta Muhovoj su bila dovoljna dva brejka, u trećem i sedmom gemu.

Karolina Muhova

 U periodu od petog do osmog gema drugog seta viđena su po dva brejka na obe strane, da bi ključnu prednost Gof stekla u 11. gemu.

Jedini brejk u odlučujućem setu napravila je Muhova u šestom gemu.

Muhova se u polufinalu sastaje sa sedmom igračicom sveta Elinom Svitolinom iz Ukrajine, koja je ranije danas pobedila češku teniserku Lindu Noskovu (14. na svetu) sa 7:6 (2), 7:5.

Turnir u Štutgartu igra se na šljaci za nagradni fond od 1.206,446 dolara.

