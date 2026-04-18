Slušaj vest

Bivša šampionka Vimbldona, čuvena teniserka iz Češke Marketa Vondrušova, priznala je da se nalazi pod istragom zbog kršenja antidoping pravila.

Čehinji preti četvorogodišnja suspenzija zbog odbijanja doping kontrole.

U emotivnoj objavi Marta je otkrila kako je došlo do incidenta.

Priznala je da ima ozbiljnih problema sa mentalnim zdravljem, da je mesecima bila pod ogromnim stresom zbog pretnji i poruka mržnje koje je dobijala na društvenim mrežama i da iz straha za sopstvenu bezbednost nije otvorila vrata kada su kontrolori usred noći zakucali.

"Reagovala sam kao preplašena osoba. Godine poruka mržnje uticale su na moj osećaj sigurnosti. Jedina želja mi je bila da se osećam sigurno, a ne da bilo šta izbegnem. Eksperti su potvrdili da sam pretrpela akutnu reakciju na stres i generalizovani anksiozni poremećaj. U tom trenutku, strah mi je pomutio razum i nisam mogla racionalno da procesuiram situaciju", poručila je Marketa.

Bivša šampionka Vimboldona, Čehinja Marketa Vondrušova.

U tim momentima kroz glavu joj je prošao horor koji je 2016. doživela njena koleginica Petra Kvitova, koja je povređena nožem prilikom provale u njen stan.

"Nakon onoga što se desilo Petri, mi ne shvatamo olako nepoznate ljude na našim vratima".

Ona tvrdi da je kontrolor došao kasno uveče i da se nije adekvatno predstavio, pa ga iz straha za sopstvenu bezbednost nije pustila u kuću.

Agencija za integritet tenisa (ITIA) nije prihvatila obrazloženje, pa je Čehinja optužena za odbijanje podvrgavanja testiranju i ukoliko se proglasi krivom preti joj do četiri godine suspenzije.