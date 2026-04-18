NOVAK POSTAJE VODITELJ! Društvo na velikoj sceni praviće mu jedna od najlepših sportiskinja sveta!
Srpski teniser Novak Đoković i fristajl skijašica Ejlin Gu biće domaćini ovogodišnje ceremonije Laureus, koja će po prvi put u istoriji imati dvoje aktivnih sportista u ulozi voditelja, prenela je danas ta organizacija.
Svečanost će biti održana 20. aprila u Madridu.
Đoković i Gu vodiće ceremoniju zajedno sa renomiranom sportskom novinarkom Amandom Dejvis, koja će i ove godine raditi intervjue sa laureatima.
Srpski teniser je petostruki dobitnik nagrade za najboljeg sportistu sveta u izboru Laureusa, osvajač olimpijskog zlata i rekorder sa 24 grend slem titule, dok je Gu najtrofejnija fristajl skijašica u istoriji, višestruka olimpijska i svetska šampionka.
"Laureus nagrade imaju posebno mesto u mom srcu. One slave ne samo vrhunske rezultate, već i snagu sporta da menja svet. Velika je čast biti deo ove večeri i voditi je zajedno sa Ejlin, izuzetnom sportistkinjom", izjavio je Đoković.
Gu je istakla da su Laureus nagrade posebne jer dolaze od samih sportista.
"To su nagrade koje nose poštovanje kolega i inspirišu milione mladih širom sveta. Biti domaćin zajedno sa Novakom, čijoj se karijeri dugo divim, velika je privilegija", rekla je Gu.
Beta