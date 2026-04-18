Srpski teniser Novak Đoković i fristajl skijašica Ejlin Gu biće domaćini ovogodišnje ceremonije Laureus, koja će po prvi put u istoriji imati dvoje aktivnih sportista u ulozi voditelja, prenela je danas ta organizacija.

Svečanost će biti održana 20. aprila u Madridu.

Đoković i Gu vodiće ceremoniju zajedno sa renomiranom sportskom novinarkom Amandom Dejvis, koja će i ove godine raditi intervjue sa laureatima.

Srpski teniser je petostruki dobitnik nagrade za najboljeg sportistu sveta u izboru Laureusa, osvajač olimpijskog zlata i rekorder sa 24 grend slem titule, dok je Gu najtrofejnija fristajl skijašica u istoriji, višestruka olimpijska i svetska šampionka.

Najtrofejnija olimpijka u fristajl skijanju Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

"Laureus nagrade imaju posebno mesto u mom srcu. One slave ne samo vrhunske rezultate, već i snagu sporta da menja svet. Velika je čast biti deo ove večeri i voditi je zajedno sa Ejlin, izuzetnom sportistkinjom", izjavio je Đoković.

Gu je istakla da su Laureus nagrade posebne jer dolaze od samih sportista.

"To su nagrade koje nose poštovanje kolega i inspirišu milione mladih širom sveta. Biti domaćin zajedno sa Novakom, čijoj se karijeri dugo divim, velika je privilegija", rekla je Gu.

Beta

Ne propustiteTenisŠOK - Šampionki Vimbldona preti 4 godine suspenzije jer nije OTVORILA VRATA!
Marketa Vondrušova
TenisPOSLE NOVAKA - NOVI ŠOK! Zvanična odluka u jeku sezone!
Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆ ODUSTAO OD TURNIRA! Novak doneo odluku...
Novak Đoković
TenisSKANDAL! TENISER BACIO REKET I POGODIO SVOG PROTIVNIKA! Odmah su ga izbacili sa turnira! Pogledajte scenu o kojoj bruji teniski svet! VIDEO
Screenshot 2026-04-16 125001.jpg

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem Izvor: Arena tenis