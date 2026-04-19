Toni Nadal, španski teniski trener i stric Rafaela Nadala, javno je je otpisao Novaka Đokovića i njegovu karijeru koja polako prilazi svome kraju.

Nadal je otpisao Noleta iz bilo kakve trke za osvajanje grend slem trofeja, rekavši da je su Janik Siner i Karlos Alkaraz u ovom momentu neprempostive prepreke za srpskog tenisera:

- Teško mi je da verujem da može da osvoji još jedan grend slem. Pobedio je Sinera u Australiji, ali ne i Alkarasa u finalu. Siner nije imao dobar dan, niti dobar turnir u celini. Novak, koji je izuzetan, znao je kako da to iskoristi. U finalu je odigrao sjajan prvi set, ali nije u stanju da drži takav ritam dva sata protiv Alkarasa - rekao je Toni Nadal za Mundo Deportivo.

Otkrio je šta će biti teško za najboljeg tenisera svih vremena - Novaka Đokovića.

- Novak i dalje može da igra na visokom nivou, ali problem je da održi dugo taj nivo. Poput igrača kao što je Alkaras, nije dovoljno odigrati dobro set ili povremeno dobro. Taj nivo je potrebno održavati u dužem periodu, tu vidim da je teškoća za Novaka - izjavio je Nadal.

Ostaje nam da vidimo da li će Nole, već na ovogodišnjem Rolan Garosu, demantovani Tonija Nadala.

