Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 18 pozicija i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 131. mesto.

Olga Danilović

Danilović je 131. teniserka sveta sa 569 bodova.

Lola Radivojević je napredovala za četiri pozicije i sada je 142. na WTA listi, dok je Teodora Kostović pala za dva mesta i sada je 164. 

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, a slede je kazahstanska teniserka Elena Ribakina i Amerikanka Koko Gof.

Među prvih 10 teniserki sveta dogodila se samo jedna promena i to su Mira Andrejeva i Džasmin Paolini zamenile pozicije, pa je sada Ruskinja osma a Italijanka deveta. Do desete pozicije na WTA listi redom su Poljakinja Iga Švjontek, Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova, Ukrajinka Elina Svitolina, Andrejeva, Paolini i Kanađanka Viktorija Mboko.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.895

2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.500

3. Koko Gof (SAD) 7.278

4. Iga Švjontek (Poljska) 7.273

5. Džesika Pegula (SAD) 6.136

6. Amanda Anisimova (SAD) 5.995

7. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.910

8. Mira Andrejeva (Rusija) 3.746

9. Džasmin Paolini (Italija) 3.722

10. Viktorija Mboko (Kanada) 3.531

Beta

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams