Janik Siner čuo je za vest da bi Karlos Alkaraz mogao da propusti Rolan Garos, te je za italijanske medije otkrio svoje viđenje povodom takvog razvoja situacije.
Tenis
SINER O ALKARAZOVOM EVENTUALNOM IZOSTANKU SA ROLAN GAROSA: Nadam se da ću da ga vidim uskoro na terenu
Slušaj vest
Podsetimo, Karlos Alkaraz je otkazao takmičenje u Madridu nakon što je u Barseloni morao da preda Tomašu Mahaču zbog povrede ručnog zgloba.
- Prolazi kroz jako teške momente. Nadamo se da ćemo da ga vidimo uskoro na terenu, možda već u Rimu - kazao je Siner.
- Kao takmičar, nadam se da će biti na Rolan Garosu. Kada želite da osvojite, želite da pobedite najbolje, a on je među njima - zaključio je Siner.
Njih dvojica su se baš sastala u finalu Grend slema u Parizu kada je Italijan imao meč lopte, ali je Španac na kraju stigao do titule.
Reaguj
Komentariši