Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u glavni žreb mastersa u Madridu, pošto je u finalu kvalifikacija pobedio 171. igrača sveta Krisa Rodeša iz Luksemburga posle dva seta, 6:4, 6:4.

On je u dva seta napravio po jedan brejk i plasirao se na masters u Madridu, koji počinje u utorak.

Organizatori će naknadno odrediti protiv koga će Lajović igrati u prvom kolu.

(Beta)

Ne propustiteTenisSINER O ALKARAZOVOM EVENTUALNOM IZOSTANKU SA ROLAN GAROSA: Nadam se da ću da ga vidim uskoro na terenu
Janik Siner i Karlos Alkaraz na mastersu u Monte Karlu
TenisNOVAK OTKRIO DA LI ĆE IGRATI U RIMU: Đoković se dotakao i svog učešća na Rolan Garosu...
profimedia-1007243605.jpg
TenisDOBRA VEST! Dušan Lajović u drugom kolu kvalifikacija za Masters u Madridu!
profimedia0886231211.jpg
TenisNOVAK OTVORENO O NASTUPU NA OLIMPIJSKIM IGRAMA 2028. GODINE! Da li ćemo Đokovića gledati u Los Anđelesu?
profimedia-0895920151.jpg

Beba plače na Australijan openu Izvor: TikTok/eurosportnl