Lajović, 138. teniser sveta, pobedio je posle 68 minuta.
DUCI U GLAVNOM ŽREBU MADRIDA: Lajović rutinski eliminisao Rodeša
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u glavni žreb mastersa u Madridu, pošto je u finalu kvalifikacija pobedio 171. igrača sveta Krisa Rodeša iz Luksemburga posle dva seta, 6:4, 6:4.
On je u dva seta napravio po jedan brejk i plasirao se na masters u Madridu, koji počinje u utorak.
Organizatori će naknadno odrediti protiv koga će Lajović igrati u prvom kolu.
(Beta)
