Meč bosanskohercegovačkog tenisera Nermina Fatića na Čelendžeru u Rimu obeležio je incident koji je bio na ivici fizičkog sukoba.

Tokom susreta protiv Čun Cenga, jedan gledalac je nakon lošeg Fatićevog poena glasno uzviknuo uvredu, nazvavši ga "idiotom". Teniser je burno reagovao i krenuo ka tribinama da se razračuna sa provokatorom.

Iako je napetost trajala duže vreme, veći incident je sprečen intervencijom prisutnih, dok je sudija pokušavao da smiri Fatića.

Uprkos haosu, on je sačuvao koncentraciju i trijumfovao rezultatom 6:4, 6:4, čime se plasirao u osminu finala.