Nakon prvobitnog šoka koji je izazvala Novakova izjava za „Eurosport” o povredi i propuštanju turnira u Madridu, stižu znatno vedrije vesti.

Iako je prvobitno podgrejao sumnje čak i u vezi sa nastupom na Rolan Garosu, najbolji teniser sveta je u razgovoru za španski „Teledeporte” zvučao mnogo samouverenije. Čini se da je Đoković donekle ublažio prethodne tvrdnje, pruživši navijačima preko potrebnu nadu.

- Treniram kako bih bio spreman da igram u Rimu. Ne mogu ništa da prognoziram, sve zavisi kako će se stanje sa mojom povredom odvijati, ali za Rolan Garos ću biti spreman - izjavio je Novak Đoković.

Novak Đoković je jasno stavio do znanja da planira da produži karijeru bar do 2028. godine, kako bi još jednom predstavljao Srbiju na Olimpijadi u Los Anđelesu.

- Biti na Olimpijadi, predstavljati svoju zemlju, nositi boje svoje zastave na leđima sa ponosom… nijedan drugi događaj ne može vam dati takav osećaj. Deliti sa 10.000 drugih vrhunskih sportista takvo iskustvo! Nadam se da ću još jednom imati priliku da doživim to i radim na tome. Dve godine deluju mnogo dugo u ovom trenutku ali ozbiljno radim na tome - rekao je srpski as.