Najbolji sportista za sveta za prošlu godinu Karlos Alkaraz, koji je pre dve večeri dobio to priznanje na ceremoniji "Laureus" u Madridu, suočava se sa najvećim izazovom u karijeri pošto postoji realna opasnost da je sezona na šljaci za njega završena.

Odustajanje od Barselone i Madrida uz sve izvesnije otkazivanje učešća u Rimu dovelo je u pitanje učešće drugog tenisera sveta na Rolan Garosu, kruni sezone na šljaci, gde brani maksimalni broj bodova.

Alkaraz je sredinom aprila poslednji put bio na terenu kada je predao meč u Barsloni zbog problema sa zglobom šake, a naredni dani daće odgovor od dužini pauze, koja bi prema prognozama specijaliste Marka Žuvenspana mogla da se protegne i do pola godine.

Karlos Alkaraz protiv Aleksandera Zvereva

"Sa zglobom nema garancija. Može da se sanira terapijom, ali može i da potraje mnogo duže nego što se očekuje. Takve povrede umeju da budu varljive – u početku su bolne, a kasnije ostaje konstantna nelagodnost koja može da traje. Može da prođe za tri nedelje, ali može da traje i šest meseci ili više", rekao je Žuvenspan, čija uža oblast delovanja su upravo upalni procesi u predelu zgloba šake.

U slučaju da se pauza oduži, najviše bi iz cele situacije profitirao Janik Siner, koji ne brani veliki broj poena na šljaci pa bi u slučaju da ostvari uspeh na nekom od predstojećih turnira mogao da zacementira prvo mesto do kraja tekuće godine.

Da zlo po Alkaraza bude gore, osim izgubljene trke za prvog mesto, Španac bi mogao da pade i na koju poziciju niže, a najveća pretnja sledi mu od Aleksandra Zvereva, koji u slučaju osvajanja Madrida može da značajno uveća broj bodova.

