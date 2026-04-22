Slušaj vest

Prvi reket sveta Janik Siner najveći je favorit na turniru u Madridu.

Posle izostanaka Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića, Italijan je došao u prvi plan, a sada je dao komentar na to što njegovih konkurenata neće biti u žrebu.

- Kada njih dvojice nisu u žrebu, situacija je unikatna. Delimo mnoge turnire, ali ako bi trebalo da igram sa Karlosom, to može biti samo u finalu. Put do finala je jako dug, svašta se može desiti - rekao je Siner, pa se osvrnuo na svoj deo žreba gde će igrati sa Benžamanom Bonzijem ili Tituanom Drožeom:

Italijanski teniser - Janik Siner Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

- U isto vreme, uvek gledam dan po dan, mnogo je izazova preda mnom. Startujem protiv kvalifikanta, to mi je prvi me, a ko god bude, sigurno već ima u rukama nekoliko mečeva. Moraću da zaključim kako da igram na ovoj podlozi u Madridu.

