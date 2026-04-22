Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Madridu, pošto je u prvom kolu pobedio Italijana Lorenca Sonega sa 2:0 – 6:3, 7:6 (7:1).
LAJOVIĆ RUŠI REDOM: Srbin šokirao još jednog favorita u Madridu!
Srpski teniser je slavio posle jedan sat i 34 minuta igre.
Sonego je 62. teniser sveta, dok se Lajović nalazi na 138. mestu ATP liste, pa je jasno da je Italijan imao ulogu favorita u ovom meču.
Srpski teniser je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije, a sada napravio prvo veće iznenađenje u glavnom žrebu.
Ovo je bio šesti međusobni duel italijanskog i srpskog tenisera, a treći trijumf Lajovića, koji će u drugom kolu protiv Francuza Artura Rinderkneša.
Masters u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.
