Srpski teniser je slavio posle jedan sat i 34 minuta igre.

Sonego je 62. teniser sveta, dok se Lajović nalazi na 138. mestu ATP liste, pa je jasno da je Italijan imao ulogu favorita u ovom meču.

Srpski teniser je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije, a sada napravio prvo veće iznenađenje u glavnom žrebu.

Ovo je bio šesti međusobni duel italijanskog i srpskog tenisera, a treći trijumf Lajovića, koji će u drugom kolu protiv Francuza Artura Rinderkneša.

Masters u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.