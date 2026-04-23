Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Madridu, pošto je u prvoj rundi poražen od Francuza Terensa Atmana 6:4, 7:5.

Meč je trajao 75 minuta. Atman je 47. teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 65. mestu ATP liste.

Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Ovo je bio drugi međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, a prvi trijumf Atmana, koji će u drugom kolu turnira u glavnom gradu Španije igrati protiv sunarodnika Uga Ambera.

Masters u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.

BONUS VIDEO: