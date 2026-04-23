Medvedev je početkom aprila na mastersu u Monte Karlu doživeo debakl i u prvom meču izgubio od Matea Beretinija bez osvojenog gema.

Sada je komentarisao taj meč u svom stilu.

"Ne analiziraš baš ovakve stvari. Čak i kada izgubiš 6:2, 6:2 možeš da tražiš šta nije bilo dobro, ali 6:0, 6:0… samo pokušaš da shvatiš zašto se to desilo. Uvek postoji razlog. Jedino što smo zaključili je da ne može biti gore, tako da ide samo nabolje", rekao je Danil Medvedev i dodao:

"Dolazi Madrid i pokušaću da igram mnogo, mnogo bolje".

Danil Medvedev

"Na šljaci imam manje ‘oružja’ kojima mogu da utičem na igru, ali i dalje imam neka. Posle Monte Karla sam imao vremena da treniram i fizički se pripremim, tako da se osećam dobro pred Madrid".

