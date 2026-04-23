Medvedev je početkom aprila na mastersu u Monte Karlu doživeo debakl i u prvom meču izgubio od Matea Beretinija bez osvojenog gema.

Sada je komentarisao taj meč u svom stilu.

"Ne analiziraš baš ovakve stvari. Čak i kada izgubiš 6:2, 6:2 možeš da tražiš šta nije bilo dobro, ali 6:0, 6:0… samo pokušaš da shvatiš zašto se to desilo. Uvek postoji razlog. Jedino što smo zaključili je da ne može biti gore, tako da ide samo nabolje", rekao je Danil Medvedev i dodao:

"Dolazi Madrid i pokušaću da igram mnogo, mnogo bolje".

Danil Medvedev Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Na šljaci imam manje ‘oružja’ kojima mogu da utičem na igru, ali i dalje imam neka. Posle Monte Karla sam imao vremena da treniram i fizički se pripremim, tako da se osećam dobro pred Madrid".

Ne propustiteTenisKRAJ ZA MIŠU: Kecmanović poražen na startu Mastersa u Madridu!
Miomir Kecmanović
Tenis"MOJ OTAC JE UČESTVOVAO U RATU, A JA..." Poznati Hrvat otvorio dušu: To je neprihvatljivo!
Novak Đoković i Marin Čilić
TenisLAJOVIĆ RUŠI REDOM: Srbin šokirao još jednog favorita u Madridu!
Dušan Lajović
TenisSKANDAL! POZNATI BOSANSKI TENISER UMALO DA SE POTUČE SA NAVIJAČEM USRED MEČA! Nazvao ga idiotom, a onda je nastao haos kakav se ne pamti! VIDEO
Screenshot 2026-04-22 102350.jpg

Bonus video:

ĐOKOVIĆ POKORIO AMERIKU: Novak se osvetio Medvedevu u finalu Ju Es opena i osvojio 24. grend slem titulu Izvor: Reuters