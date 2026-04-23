NOVAK JE U ISTO VREME LUD I NEVEROVATAN: Poznati teniser u dve reči opisao Đokovića
Dugovečnost Novaka Đokovića gotovo je jednako impresivna kao i njegov zapanjujući uspeh na terenu.
Mnoge stvari iz života, posebno posvećenost tenisu Novaka Đokovića fasciniraju njegove rivale, ali i sportsku javnost na Zapadu.
U maju puni 39 godina
Novak Đoković će sledećeg meseca proslaviti svoj 39. rođendan, ali i dalje ostaje kandidat za osvajanje nekog od tri preostala grendslema ove sezone. Poseban izazov za Srbina biće Rolan Garos i Vimbldon.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković svesno je propustio nekoliko turnira na šljaci, kako bi fizički spreman i izlečen od povrede ramena dočekao drugi grendslem u sezoni, u Parizu. Njegova želja da i pored godina nastavi u ovom sportu izvor je inspiracije i divljenja za neke od njegovih bivših rivala.
Francuz se divi
Jedan od onih koji se ceni Đokovića i koji poštuje sve ono što Novak radi dve decenije u profesionalnom tenisu jeste i Benoa Per, Francuz čiji je najbolji plasman bio 18. mesto na ATP listi. Oduševljen je Đokovićem jer Srbin nastavlja da se takmiči u godinama, u kojima bi većina tenisera napustila sport.
- Ne znam kako on može ovo da uradi. Izgubio sam deo motivacije kada sam osvojio svoj prvi turnir - rekao je Benoa Per i nastavio:
- Đoković je toliko toga osvojio i još želi više. To je ludo. On je veliki šampion i zato nastavlja. Želi da osvoji još jedan grendslem i može da pokaže novoj generaciji da je u stanju da ponovo pobedi. Ovo je možda njegova poslednja sezona, ali se nadam da će uspeti.
Igrao kao momak od 20 leta
Impresioniran je Francuz Novakovim atletskim sposobnostima.
- Kada ga vidite na terenu sada, čak i u ovim godinama, neverovatno je jer se još može kretati kao dvadesetogodišnjak. Bio je veoma blizu na Australijan openu i na Vimbldonu. Mislim da ima šansu. Za mene, tu može ponovo da pobedi. Na Rolan Garosu će biti fizički teško, ali Vimbldon je njegova šansa.
Per je pobedio Đokovića na Mastersu u Majamiju 2018. godine, a ta pobeda je izvor velikog ponosa za Francuza.
- Moje prvo iskustvo igranja protiv Đokovića bilo je kada sam bio veoma mlad i on je bio broj 1 na svetu. Sećam se da je njegova igra bila tako kompletna. Ludo je kako može da se kreće. Kada servira, veoma je dobar. Njegov povratak je neverovatan.
Srbin radi neverovatne stvari
Godine nisu problem za Novaka.
- Sada, posle svih ovih godina, igrači iz moje generacije svi idu, a Đoković je i dalje tu i radi neverovatne stvari. Jednom sam pobedio Đokovića i to je bilo nešto posebno, čak i ako nije bio u svojoj najboljoj formi. Nisam mislio da je moguće da pobedi Janika Sinera na tvrdoj podlozi. On je toliko jak fizički i mentalno, pa sam bio iznenađen kada sam video da ga je Đoković dobio na Australijan openu. Zato verujem da to može da uradi još jednom.
Benoa Per, koji je tri godine mlađi od Novaka Đokovića, trenutno se bori sa zdravstvenim problemima koje ima sa leđima. Upravo te nedaće mogle bi da okončaju karijeru Francuza na način koji on želi da izbegne. Benoa Per je željan da završi karijeru pod svojim uslovima i ista priča važi i za Novaka Đokovića.