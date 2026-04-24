"RUKA U GIPSU - TO NIJE DOBAR ZNAK" Muratoglu o povredi Alkaraza: Ne vidim kako može da bude spreman za Rolan Garos!
Proslavljeni teniski stručnjak, Patrik Muratoglu, prokomentarisao je povredu španskog asa Karlosa Alkaraza.
Muratoglu ne veruje da će Alkaraz biti spreman za odbranu trofeja u Parizu.
"Na osnovu informacija koje imamo, ne vidim kako će on moći da igra na Rolan Garosu", kaže Muratoglu i dodaje:
"Koliko je ozbiljna njegova povreda? Nemam pojma. Možda i nije toliko ozbiljna. Ali moje iskustvo mi govori da ako su odlučili da mu ruku stave u gips, to nije dobar znak. Prvo jer, zglob mora da bude potpuno miran. Drugo, mora da bude u gipsu još jednu, dve, tri nedelje, niko još ne zna koliko".
Podsetimo, Španac se povukao posle trijumfa u prvom kolu turnira u Barseloni. Zbog povrede ručnog zgloba otkazao je nastup na Mastersu u Madridu, a onda se na ceremoniji dodele Laureusa pojavio sa gipsom na ruci.
"Dok je ruka u gipsu, mišići ne rade, počinje atrofija i posle će biti neophodno vreme da se vrate u formu", objasnio je iskusni stručnjak.