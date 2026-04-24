Slušaj vest

Proslavljeni teniski stručnjak, Patrik Muratoglu, prokomentarisao je povredu španskog asa Karlosa Alkaraza.

Muratoglu ne veruje da će Alkaraz biti spreman za odbranu trofeja u Parizu.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - Janik Siner, finale Rolan Garosa Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

"Na osnovu informacija koje imamo, ne vidim kako će on moći da igra na Rolan Garosu", kaže Muratoglu i dodaje:

"Koliko je ozbiljna njegova povreda? Nemam pojma. Možda i nije toliko ozbiljna. Ali moje iskustvo mi govori da ako su odlučili da mu ruku stave u gips, to nije dobar znak. Prvo jer, zglob mora da bude potpuno miran. Drugo, mora da bude u gipsu još jednu, dve, tri nedelje, niko još ne zna koliko".

Podsetimo, Španac se povukao posle trijumfa u prvom kolu turnira u Barseloni. Zbog povrede ručnog zgloba otkazao je nastup na Mastersu u Madridu, a onda se na ceremoniji dodele Laureusa pojavio sa gipsom na ruci.

"Dok je ruka u gipsu, mišići ne rade, počinje atrofija i posle će biti neophodno vreme da se vrate u formu", objasnio je iskusni stručnjak.