Slušaj vest

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u treće kolo mastersa u Madridu, pošto je u drugom kolu poražen od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 6:3, 6:2.

Meč je trajao 73 minuta. Rinderkneš je 26. teniser sveta, dok je Lajović 138. na ATP listi.

Fracuski teniser je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis Lajoviću i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Rinderkneš će u trećem kolu igrati protiv pobednika meča između Andreja Rubljova i Vita Koprive.

Masters u Madridu se igra se za nagradni fond od 8.235.540 evra.

