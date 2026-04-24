Španski teniser Karlos Alkaraz neće učestvovati na Rolan Gaorsu.
ŠOKANTNE VESTI! Karlos Alkaraz odustao od Rolan Garosa!
„Nakon rezultata testova koji su obavljeni danas, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu niti na Rolan Garosu, dok čekamo da procenimo napredak kako bismo odlučili kada da se vratimo na teren. Ovo je težak trenutak za mene, ali siguran sam da ćemo iz ovoga izaći jači“, napisao je Alkaraz na društvenim mrežama.
Povreda je ove godine bila jača od Alkaraza, koji u ovom trenutku ne zna ni kada bi potencijalno mogao da se vrati na teren.
Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26
