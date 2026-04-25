Najbolji španski teniser Karlos Alkaraz zbog problema sa ručnim zglobom mora na prinudnu pauzu, što znači da ga nećemo gledati na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Nakon povlačenja sa turnira u Barseloni i Madridu, postalo je jasno da situacija nije bezazlena, a Španac je u petak na društvenim mrežama potvrdio da neće braniti titulu u Parizu.

Karlos Alkaraz - Janik Siner, finale Rolan Garosa

Sada se oglasio i njegov kondicioni trener Alberto Ljedo Kiles. On je poručio da je pred timom izazovan period, ali i prilika za napredak.

"Teški trenuci su takođe deo putovanja. Kad se na vašem putu pojavi prepreka, imate dve opcije: da je pustite da vas obori ili da je iskoristite. Mi smo izabrali drugu opciju. Ovaj period će nam omogućiti da radimo na onome što prođe nezapaženo kada se takmičimo. Vratićemo se motivisaniji i jači nego ikad", istakao je Ljedo Kiles.

Za sada nije poznato koliko će tačno trajati pauza jednog od najboljih tenisera sveta, što dodatno brine njegove navijače, posebno imajući u vidu sjajan start sezone.

Alkaraz ove godine ima impresivan skor 22-3, uz dve osvojene titule – na Australian Open i turniru u Dohi.

Podsetimo, Rolan Garos je na programu od 24. maja do 7. juna, a ostaje da se vidi da li će Španac uspeti da se oporavi do početka sezone na travi ili će pauza ipak potrajati duže.