Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se večeras u polufinale turnira u Madridu, pošto je pobedila 13. teniserku sveta Čehinju Lindu Noskovu posle dva seta, 7:6, 6:0.

Teniserke su u prvom setu napravile po četiri brejka i odigran je taj-brejk, koji je Kostjuk dobila 7:1.

Ona je dominirala u drugom setu, nije dozvolila protivnici da osvoji nijedan gem i posle treće meč lopte plasirala se u polufinale.

Njena protivnica biće Anastasija Potapova iz Austrije, koja je ranije danas u tri seta pobedila Čehinju Karolinu Pliškovu.

