Kostjuk, 23. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 29 minuta.
Tenis
KOSTJUK U POLUFINALU MADRIDA: Ukrajinka zakazala duel sa Potapovom
Slušaj vest
Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se večeras u polufinale turnira u Madridu, pošto je pobedila 13. teniserku sveta Čehinju Lindu Noskovu posle dva seta, 7:6, 6:0.
Teniserke su u prvom setu napravile po četiri brejka i odigran je taj-brejk, koji je Kostjuk dobila 7:1.
Ona je dominirala u drugom setu, nije dozvolila protivnici da osvoji nijedan gem i posle treće meč lopte plasirala se u polufinale.
Njena protivnica biće Anastasija Potapova iz Austrije, koja je ranije danas u tri seta pobedila Čehinju Karolinu Pliškovu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši