Belgijski teniser Aleksander Bloks plasirao se u polufinale mastersa u Madridu, pošto je pobedio branioca titule Norvežanina Kaspera Ruda sa 6:4, 6:4.
MADRID
VELIKO IZNENAĐENJE U MADRIDU! Aktuelni šampion doživeo bolan poraz!
Meč između Ruda i Bloksa, 15. i 69. igrača sveta, trajao je sat i 36 minuta.
Bloks je do prvog brejka došao u trećem gemu, da bi u osmom gemu Rud, inače branilac titule, uzvratio i izjednačio na 4:4.
Belgijanac je već u narednom gemu oduzeo servis rivalu, a zatim na svoj servis iskoristio četvrtu set loptu.
U drugom delu igre Bloks je ključni brejk naparavio u sedmom gemu.
Ovo je 21-godišnjem Belgijancu prvi plasman u polufinale na masters turnirima. U narednoj rundi čeka pobednika meča u kojem se sastaju treći igrač sveta Nemac Aleksander Zverev i 13. teniser na ATP listi, Italijan Flavio Koboli.
