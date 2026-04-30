Meč između Ruda i Bloksa, 15. i 69. igrača sveta, trajao je sat i 36 minuta.

Bloks je do prvog brejka došao u trećem gemu, da bi u osmom gemu Rud, inače branilac titule, uzvratio i izjednačio na 4:4.

Belgijanac je već u narednom gemu oduzeo servis rivalu, a zatim na svoj servis iskoristio četvrtu set loptu.

U drugom delu igre Bloks je ključni brejk naparavio u sedmom gemu.

Ovo je 21-godišnjem Belgijancu prvi plasman u polufinale na masters turnirima. U narednoj rundi čeka pobednika meča u kojem se sastaju treći igrač sveta Nemac Aleksander Zverev i 13. teniser na ATP listi, Italijan Flavio Koboli.

