Teniserka iz Ukrajine Marta Kostjuk izjavila je da nema nameru da se rukuje sa Anastasijom Potapovom, Ruskinjom koja od ove godine igra pod zastavom Austrije.

Njih dve će svoj polufinalni duel na mastersu u Madridu igrati večeras, a meč pre njih imaće Ruskinja Mira Andrejeva i Amerikanka Hejli Baptist.

Marta Kostjuk teniserka iz Ukrajine na mastersu u Madridu Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Marta drži tenziju

Nisu zadovoljni u Madridu, jer su svi glavni favoriti u ženskom delu mastersa ispali. Ipak, nije nezanimljivo u glavnom gradu Španije. A , za to se pobrinula Marta Kostjuk, teniserka iz Ukrajine, u najavi svog meča protiv Anastasije Potapove.

- Jedina osoba sa kojom se rukujem je Darija Kasatkina, jer ne samo da je promenila pasoš, već je i otvoreno izjavila da ne podržava rat i sve ostalo. Zato smo ja i druge devojke iz Ukrajine odlučile da se rukujemo sa njom, iz čistog poštovanja - rekla je Marta Kostjuk i nastavila:

Sigurna u pobedu

- Bilo je i drugih igračica koje su promenile nacionalnost, ali nijedna od njih se nije javno izjasnila protiv rata. Nijedna nije rekla ništa u znak podrške ukrajinskom narodu. Dakle, za mene ovo ništa ne menja.

Što se tiče samog meča Marta Kostjuk spreman je da potpiše svoju desetu uzastopnu pobedu nakon trijumfa u Ruanu.

- Mislim da sam cele godine igrala dobar tenis, uprkos teškim žrebovima koje sam imala u Indijan Velsu i Majamiju. Posle ta dva meča, nisam bio toliko razočarana. Nastavila sam da treniram i da idem dalje, a to mi je pomoglo da ostanem emocionalno stabilna i da se nosim sa različitim situacijama - istakla je Kostjukova i dodala:

- Sada igram mnogo bolje nego ranije. Samopouzdanje definitivno dolazi od odličnih rezultata. Za mene je najvažnije kako se podržavaš u teškim trenucima, kako ih prevazilaziš.

Anastasija Austrijanka

Anastasija Potapova odlučila je da uzme austrijsko državljanstvo i od 2026. godine igra pod zastavom te zemlje. Ona duži period živi u Beču, a dobila je pravo i da igra u "Bili Džin kupu" za reprezentaciju Austrije.