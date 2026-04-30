Hose Luis Martines Romero, specijalista ortopedije i traumatologije, govorio je oporavku Alkaraza u razgovoru za španske medije.

Karlos Alkaraz, Indijan Vels

"Ako je u pitanju akutni tenosinovitis, procenjuje se da će oporavak trajati između četiri i šest nedelja, ali ako je povreda dugotrajna i hronična, mogli bismo govoriti o periodu između tri i šest meseci, a to bi značilo da moramo da se oprostimo od tekuće sezone", rekao je Martines Romero.

Alkaras će propustiti Rim i Rolan Garos, a pod znakom pitanje je i Vimbldon.

"U ovom trenutku, govorimo samo o spekulacijama, ali ako nema povrede tetive i nema degeneracije, oporavak je potpun, iako je dugotrajan. Međutim, komplikacije bi čak mogle da primoraju Karlosa da promeni tehniku udarca", ističe ovaj doktor.

Alkaras je povredu doživeo nedavno, kad se povukao sa turnira u Barseloni.

