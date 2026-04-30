Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u finale turnira u Madridu, pošto je večeras posle dva seta pobedio Italijana Flavija Kobolija 6:1, 6:4.

On je pobedio 13. igrača na ATP listi posle sat i 32 minuta.

Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Zverev je do pobede stigao brejkovima u drugom i četvrtom gemu prvog seta, i brejkom u devetom gemu drugog seta.

U finalu, Zverev će igrati protiv 21-godišnjeg Belgijanca Aleksandera Bloksa.

