Tenis
TURNIR U MADRIDU: Zverev u finalu posle pobede nad Kobolijem
Slušaj vest
Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u finale turnira u Madridu, pošto je večeras posle dva seta pobedio Italijana Flavija Kobolija 6:1, 6:4.
On je pobedio 13. igrača na ATP listi posle sat i 32 minuta.
Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Zverev je do pobede stigao brejkovima u drugom i četvrtom gemu prvog seta, i brejkom u devetom gemu drugog seta.
U finalu, Zverev će igrati protiv 21-godišnjeg Belgijanca Aleksandera Bloksa.
Reaguj
Komentariši