Čuveni teniser koji je bio i četvrti na svetu završiće karijeru na kraju sezone.
NE MOŽE VIŠE: Teniser koji je pobedio Đokovića u polufinalu grend slema najavio kraj karijere
Kei Nišikori je najavio kraj velike karijere.
Ovaj 36-godišnji teniser je osvojio 12 ATP titula, četiri puta je igrao na Završnom mastersu, a ima i finale US opena.
"Iskreno i dalje bih voleo da nastavim igračku karijeru, ali kada pogledam sve do ovog trenutka, mogu ponosno da kažem da sam dao sve od sebe. Zaista sam srećan što sam prošao ovaj put", rekao je on.
Njegov najbolji rejting je bio 4. mesto na ATP listi, što je rekord za jednog Japanca.
Upravo je u polufinalu US opena 2014. godine savladao Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svih vremena.
Kasnije je u finalu izgubio od Marina Čilića.
