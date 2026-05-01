Ruske teniserke Mira Andrejeva i Dijana Šnajder plasirale su se u finale mastersa u Madridu, u konkurenciji ženskih dublova.
ANDREJEVA I ŠNAJDER U FINALU MASTERSA! Ruskinje će se boriti za titulu!
One su u polufinalu za sat i 18 minuta bile bolje od nemačko-ruskog para Laura Zigmund/Vera Zvonareva sa 6:3, 6:2.
Andrejeva je tako obezbedila i drugo finale na mastersu u Madridu, pošto je u četvrtak pobedom nad američkom igračicom Hejli Baptist stigla do finala singla, koje je na programu u subotu (protiv Ukrajinke Marte Kostjuk).
U drugom polufinalu dubla večeras se sastaju srpsko-francuski par Aleksandra Krunić i Kristina Mladenović protiv češko-američke kombinacije Katerina Sinjakova/Tejlor Taunsend.
