Siner je razbio Amerikanca Artura Fisa u polufinalu Madrida za nešto manje od sat i po vremena tenisa – 6:2, 6:4.

Sineru je to bila 27. pobeda u nizu na mastersima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31.

Ujedno se plasirao u peto Masters finale zaredom, što su prethodno uspeli da urade samo još Đoković i Nadal

Uz to, sada ima 22 pobede zaredom i to uz svega jedan izgubljeni set.

Sineru je ovo bila 350. pobeda u karijeri, a time je postao i najmlađi teniser u istoriji koji je uspeo da dođe do finala svih devet Mastersa (24 godine i 256 dana).

U velikom finalu u nedelju, Siner će igrati protiv boljeg iz duela Zverev - Bloks.