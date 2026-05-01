Prvi teniser sveta Janik Siner plasirao se u finale Mastersa u Madridu
MASTERS 1000
STRAŠNI SINER U FINALU MADRIDA: Prvi reket sveta počistio Amerikanca - Italijan preti da obori sve rekorde!
Slušaj vest
Siner je razbio Amerikanca Artura Fisa u polufinalu Madrida za nešto manje od sat i po vremena tenisa – 6:2, 6:4.
Janik Siner - svetski broj 1
Vidi galeriju
Sineru je to bila 27. pobeda u nizu na mastersima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31.
Ujedno se plasirao u peto Masters finale zaredom, što su prethodno uspeli da urade samo još Đoković i Nadal
Uz to, sada ima 22 pobede zaredom i to uz svega jedan izgubljeni set.
Sineru je ovo bila 350. pobeda u karijeri, a time je postao i najmlađi teniser u istoriji koji je uspeo da dođe do finala svih devet Mastersa (24 godine i 256 dana).
U velikom finalu u nedelju, Siner će igrati protiv boljeg iz duela Zverev - Bloks.
Reaguj
Komentariši