Treći teniser sveta pobedio je posle sat i 37 minuta i četvrti put u karijeri se plasirao u finale mastersa u Madridu.

Aleksander Zverev pravi haos tokom meča protiv Karlosa Alkaraza

On je u prvom i petom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Zverev napravio brejk i poveo 6:5. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

Zverev je treći teniser, pored Rodžera Federera i Rafaela Nadala, koji se četiri puta plasirao u finale mastersa u Madridu.

Nemački teniser igraće za svoj treći trofej u Madridu protiv prvog igrača sveta Italijana Janika Sinera.

Siner će pokušati da postane prvi igrač koji je osvojio pet uzastopnih titula na mastersima, nakon što je trijumfovao u ;Parizu, Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu.