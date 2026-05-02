Ukrajinka je odlučujući brejk u prvom setu napravila u šestom brejku, da bi nakon toga u devetom najpre spasila dve brejk lopte, a potom iskoristila drugu set loptu. Za razliku od prvog, drugi set su obeležili brejkovi, bilo ih je ukupno pet, a jedan više napravila je ukrajinska teniserka. ; Ove dve teniserke, čije su zemlje u ratu od 2022. godine, nisu se rukovale na mreži posle meča, niti su pozirale zajedno na dodeli nagrada. ; "Do prošle godina sam bila na 2/7 u Madridu i nikada nisam mislila da ću ovde podići pehar. Nije mi bio omiljeni turnir", rekla je Kostjuk.