MARTA KOSTJUK ŠAMPIONKA MADRIDA: Ukrajinka u finalu srušila Andrejevu i stigla do najveće titule u svojoj karijeri
Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk osvojila je titulu na turniru u Madridu, pošto je u finalu pobedila Ruskinju Miru Andrejevu sa 6:3, 7:5.
Ovo je treći trofej za Ukrajinku u karijeri, prvi iznad nivoa 250.
Ukrajinka je odlučujući brejk u prvom setu napravila u šestom brejku, da bi nakon toga u devetom najpre spasila dve brejk lopte, a potom iskoristila drugu set loptu. Za razliku od prvog, drugi set su obeležili brejkovi, bilo ih je ukupno pet, a jedan više napravila je ukrajinska teniserka. ; Ove dve teniserke, čije su zemlje u ratu od 2022. godine, nisu se rukovale na mreži posle meča, niti su pozirale zajedno na dodeli nagrada. ; "Do prošle godina sam bila na 2/7 u Madridu i nikada nisam mislila da ću ovde podići pehar. Nije mi bio omiljeni turnir", rekla je Kostjuk.
Ona je svoj pobednički govor završila rečima: "Slava Bogu i slava Ukrajini". ; Andrejeva, koja je u sredu napunila 19 godina, čestitala je Kostjuk kada se obratila publici nakon što joj je dodeljen trofej. ; "Želela bih da čestitiam Marti i njenom timu na današnjoj pobedi i sezoni. Osvojili ste dva turnira zaredom, čestitam", rekla je Ruskinja.
U muškom finalu turnira u Madridu sutra će se sastati prvi teniser sveta, Italijan Janik Siner i Nemac Aleksander Zverev.
