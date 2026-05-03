Potez ukrajinske teniserke Marte Kostjuk izazvao burne reakcije u teniskoj javnosti.

Ukrajinska teniserka odigrala je vrhunski turnir i u finalu savladala mladu rusku nadu Miru Andrejevu rezultatom 6:3, 7:5, čime je nastavila impresivnu seriju pobeda i potvrdila sjajnu formu. Ipak, ono što je usledilo nakon poslednjeg poena izazvalo je mnogo više pažnje od samog rezultata.

Naime, Kostjuk je po završetku meča odbila da pruži ruku svojoj protivnici, čime je prekršila jedno od osnovnih nepisanih pravila sporta. Mlada Andrejeva, vidno emotivna nakon poraza, nije mogla da zadrži suze, dok je izostanak bilo kakvog sportskog gesta dodatno pojačao utisak neprijatne scene na terenu.

Ovo nije prvi put da ukrajinska teniserka pribegava ovakvom potezu, pošto je i ranije izbegavala rukovanje sa ruskim igračicama, bez obzira na okolnosti meča.

Situaciju je dodatno zakomplikovao govor nakon dodele trofeja. Umesto da se osvrne na rivalku i čestita joj na velikoj borbi, Kostjuk se zahvalila "svim protivnicama na turniru" bez konkretnog pominjanja Andrejeve. Posebno je istakla podršku svog tima i publike, naglasivši koliko joj znači kontinuitet dobrih rezultata u poslednjem periodu.

Publika i deo sportske javnosti podeljeni su oko ovog poteza – dok jedni razumeju političku pozadinu i lični stav, drugi ističu da sport mora da ostane iznad svega i da je osnovno poštovanje prema protivniku obavezno, bez obzira na okolnosti.

Jedno je sigurno – umesto da se priča isključivo o velikom uspehu u Madridu, potez Marte Kostjuk ponovo je otvorio staru dilemu: gde je granica između ličnih stavova i sportskog fer-pleja?