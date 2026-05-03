Slušaj vest

Prvi teniser sveta Janik Siner osvojio je danas titulu na mastersu u Madridu, pošto je u finalu pobedio nemačkog igrača Aleksandra Zvereva sa 6:1, 6:2.

Italijanski igrač je do trijumfa nad trećim teniserom sveta došao za 57 minuta igre.

Siner je u oba seta dominirao i po dva puta pravio brejk za ubedljivu pobedu i svoj prvi trofej u Madridu.

Ovo je 24-godišnjem Italijanu ukupno deveti masters trofej u karijeri, a slavio je na prva četiri ovogodišnja turnira.

Siner je nastavio i pobednički niz, upisavši 23. uzastopni trijumf u svim mečevima na ATP turu.